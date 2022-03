Le Groupe du chapitre de Vienne appelle à aider tous les pays à tirer profit des avantages liés aux activités spatiales

mardi, 29 mars, 2022 à 14:33

Vienne – Le Groupe du chapitre de Vienne du G77+la Chine, dont la présidence est assurée par le Maroc, a appelé à soutenir les pays à tirer profit des retombées et des avantages qu’offrent les activités et les technologies spatiales.

Dans une déclaration prononcée par son président, l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc à Vienne, Azzeddine Farhane, lors de la 61è session du sous-comité juridique du Comité Des Nations Unies pour l’utilisation pacifique de l’espace extraatmosphérique (COPUOS, 28 mars au 8 avril), le Groupe a souligné que l’utilisation et l’exploration de l’espace extra-atmosphérique doivent être effectuées exclusivement à des fins pacifiques, au profit et dans l’intérêt de tous les pays, indépendamment de leur niveau de développement économique ou scientifique, et conformément au droit international.

Il a réaffirmé, dans ce sens, ”sa stricte adhésion aux principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique”, en particulier l’accès universel et égal à l’espace pour tous les pays sans discrimination, le principe de non-appropriation de l’espace extra-atmosphérique, ainsi que la non-militarisation de l’espace extra-atmosphérique.

Il s’agit, de même, de la coopération internationale dans le développement des activités spatiales, en particulier en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, au profit et dans l’intérêt de tous les États en tenant compte en particulier des besoins des pays en développement.

Tout en relevant que les pays en développement s’engagent de plus en plus dans des activités spatiales et dans les discussions sur le COPUOS, le Groupe a fait remarquer qu’alors que plusieurs États membres de ce groupe ont franchi des étapes importantes dans les activités spatiales, d’autres commencent seulement à les inclure dans leurs programmes nationaux.

Il a dit reconnaitre, en conséquence, “le potentiel, l’importance et l’impact des activités spatiales dans la réalisation des objectifs de développement durable à l’horizon 2030, y compris à travers le programme ”Espace 2030″.

Le Groupe a insisté, à cet égard, sur l’impératif d’intensifier les efforts afin que les avantages des activités spatiales puissent être étendus à tous les États, soulignant la nécessité de promouvoir une plus large participation des pays en développement.

Il a mis l’accent, en outre, sur la nécessité pour le COPUOS de consacrer davantage d’efforts au renforcement des capacités en matière de droit et de politique de l’espace et de mettre l’expertise requise à la disposition des pays en développement.

D’autre part, le Groupe a estimé que le COPUOS, avec ses deux sous-comités, est le seul forum des Nations Unies à discuter de manière exhaustive de toutes les questions liées aux utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes.

Il a recommandé ainsi une plus grande interaction entre le sous-comité scientifique et technique et le sous-comité juridique afin de promouvoir les progrès du droit spatial, afin qu’il soit aligné sur les grandes avancées scientifiques et techniques dans les activités spatiales.

Pour le Groupe, une telle coordination et des synergies entre les deux sous-comités peuvent également favoriser une meilleure compréhension, acceptation et mise en œuvre des instruments juridiques existants des Nations Unies.

Le Groupe a insisté, par ailleurs, sur l’importance de prévenir une course aux armements et le déploiement d’armes de toute nature dans l’espace, tout en appelant tous les États, en particulier ceux qui ont d’importantes capacités spatiales, à contribuer activement et à s’engager à préserver l’espace extra-atmosphérique en tant qu’environnement pacifique.