Le Guatemala se félicite de la reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara

vendredi, 11 décembre, 2020 à 23:10

Rabat – Le Gouvernement du Guatemala s’est félicité, vendredi, de la décision des États-Unis d’Amérique de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, tout en réaffirmant son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie.

“Le Gouvernement de la République du Guatemala, à travers son ministère des Relations Extérieures, se félicite de la décision annoncée par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique de reconnaître la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara”, indique le ministère sur son compte Twitter.

Le ministère fait part à cet égard du soutien du gouvernement guatémaltèque à “tous les efforts visant à trouver une solution politique à ce différend régional et considère également que l’Initiative d’autonomie présentée par le Royaume du Maroc en 2007, constitue une base réaliste, crédible et sérieuse pour parvenir à une solution négociée, dans le plein respect de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et de sa souveraineté nationale”.