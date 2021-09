Guinée Conakry : l’UA condamne la prise de pouvoir par la force et demande la libération du président Alpha Condé

dimanche, 5 septembre, 2021 à 22:41

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a condamné avec “la plus grande fermeté” la prise de pouvoir par la force, dimanche en Guinée Conakry, et a exigé la “libération immédiate et sans condition” du président Alpha Condé.