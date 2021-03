Guinée Equatoriale : des blessés et des dégâts matériels dans des explosions dans un camp militaire

dimanche, 7 mars, 2021 à 21:36

Le ministre de l’Education, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid Amzazi, a appelé samedi à Guelmim à adopter une approche proactive basée sur la convergence avec les différents partenaires et intervenants pour accélérer le rythme de mise en oeuvre des projets de la loi-cadre cadre n° 51.17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique.