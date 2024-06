Hajj 1445 : Plus de 3 milliards de litres d’eau douce pompés à La Mecque et aux lieux saints

lundi, 17 juin, 2024 à 18:34

La Mecque – L’Autorité saoudienne des eaux (SWA) a annoncé, lundi, que plus de 3 milliards de litres d’eau douce ont été pompés à La Mecque et dans les lieux saints pendant les jours de Tarwiah et d’Arafat, ainsi que le premier jour de l’Aïd Al-Adha.