Hajj 1445 : l’Arabie saoudite prend toutes les mesures pour la sécurité des pèlerins

dimanche, 9 juin, 2024 à 17:46

La Mecque – Le Royaume d’Arabie Saoudite a pris toutes les mesures et mobilisé tous les moyens pour garantir la sécurité des pèlerins lors de l’accomplissement du Hajj 1445, a affirmé, samedi à la Mecque, le directeur de la sécurité publique et président du Comité de sécurité du Hajj, le lieutenant-général Muhammad bin Abdullah Al-Bassami.

S’exprimant lors d’un point de presse des responsables des forces de sécurité du Hajj 1445 organisé par le ministère saoudien de l’Intérieur, M. Al-Bassami a fait savoir que les forces de sécurité lutteront avec fermeté contre tout acte attentatoire à la sécurité et à la sûreté des fidèles, depuis leur arrivée aux Lieux Saints jusqu’à leur départ vers leurs pays respectifs.

Il sera ainsi interdit à ceux ne disposant pas d’autorisation pour le Hajj d’accéder aux Lieux Saints, a précisé le responsable saoudien, ajoutant qu’il sera aussi procédé à la détection des publicités mensongères visant à arnaquer les personnes désireuses d’accomplir le Hajj et à la poursuite en justice des arnaqueurs.

Les forces de sécurité du Hajj ont aussi pour mission d’intensifier la présence sécuritaire sur le terrain, ce qui permet de détecter avec célérité les cas suspects et d’agir rapidement à travers une série de mesures appropriées, outre la prise de mesures préventives contre tout genre de crimes et tout phénomène susceptible de porter atteinte à la sécurité des pèlerins, a-t-il poursuivi.

Dans ce sens, il a indiqué que les éléments de la sécurité publique ont détecté 140 campagnes mensongères du Hajj et intercepté 64 transporteurs violant les règlements et instructions du Hajj, en plus du refoulement de 171.587 non-résidents à la Mecque et de 4.032 contrevenants (Hajj sans autorisation).

Les interventions des différents responsables sécuritaires présents lors de ce point de presse ont porté sur les mesures prises par les instances qu’ils dirigent pour veiller à la sécurité des pèlerins, notamment la gestion du trafic et des flux des fidèles, l’intensification du travail de supervision préventive dans la capitale, les Lieux Saints et Médine pour faire face aux situations d’urgence conformément au plan général d’urgence, et en utilisant les technologies modernes et les techniques d’intelligence artificielle.