Houda Salik, une passionnée de la cuisine qui promeut la gastronomie marocaine en Inde

mercredi, 4 mars, 2020 à 16:10

– Par Driss HACHIMI ALAOUI-

New Delhi – Déterminée à relever les défis majeurs d’une intégration aux fins-fond du continent asiatique, la spécialiste des mets marocains, Houda Salik nourrit une grande passion pour l’art culinaire et la gastronomie marocaine pour lesquels elle ne ménage ni temps ni effort depuis son arrivée en Inde.

Ayant dans le sang la passion des spécialités marocaines, Mme Houda, installée à Bangalore au sud du pays, a jeté son dévolu sur la préparation et la commercialisation des délices traditionnels marocains, son cheval de bataille pour lequel elle a tant travaillé en se basant sur la richesse et la diversité de la cuisine marocaine.

Graphiste de formation, gastronome de passion, la native de Casablanca, d’un père du sud du Maroc et d’une mère originaire du Rif, puise dans ses origines pour créer et préparer les meilleurs plats avant de les commercialiser dans ce grand pays asiatique, notamment via sa plateforme en ligne «Lallaty».

Débordante de dynamise, de créativité et d’ambition, Houda (30 ans), compte tant sur « Lallaty », cette plateforme, qui était à ses premiers balbutiements avant de devenir une destination incontournable pour de nombreux indiens qui ont succombé au charme et à la qualité des recettes que Houda confectionne soigneusement chez-elle avant de l’écouler dans les salons, les foires ou directement auprès de ses clients.

«J’ai participé à moults expositions en Inde notamment “Sunday Soul Sante” une foire nationale d’artisanat, de coutures, de musique et de gastronomie, qui se tient chaque trois mois dans les grandes villes dont Delhi, Mumbai, Bangalore et Hyderabad», confie Houda dans un entretien accordé à la MAP.

Entre la cuisine marocaine et indienne il y a plusieurs ressemblances en termes de méthodes de préparation et d’ingrédients utilisés, fait observer Mme Houda, citant l’exemple du Paratha qui est identique au « Melwi », Jelebi qui ressemble à « Chebakia » ou encore le Vada similaire aux «beignets».

« Grâce à Lallaty, mes clients peuvent se délecter de la pâtisserie marocaine, toutes sortes confondues, ainsi qu’ue gamme de produits divers dont des fruits confits à la marocaine», explique Mme Houda, qui insiste sur l’excellence dans son travail et le principe de n’accepter la moindre fausse note dans la préparation des plats.

Armée de son crédo « quand on veut, on peut », celle qui a grandi en France avant de changer de cap vers l’Inde après avoir épousé un indien, pensait ne jamais s’habituer à la vie dans ce pays asiatique avant de se rendre compte qu’au pays des saveurs et de senteurs “tout est possible”.

Selon cette mère de trois enfants, qui a choisi de monter son propre projet sans attendre une hypothétique offre d’emploi et laisser éclater son savoir-faire, considère que l’art culinaire lui a permis de faire découvrir la culture marocaine à de nombreux Indiens, qui n’en connaissent que peu en raison notamment de la distance géographique et de la contrainte de la langue.

“J’essaye toujours de représenter mon pays comme il se doit, en faisant connaître les traditions ancestrales marocaines allant de l’aspect vestimentaire à l’art culinaire que nos amis indiens apprécient hautement”, a affirmé Mme Salik.

De même, elle a tenu à initier nombre d’Indiens aux méthodes de préparation de plusieurs recettes et plats marocains. «Je me sens fière d’avoir réussi à vulgariser et à faire connaitre à nos amis indiens une facette de la culture marocaine », se félicite-t-elle.

S’agissant de ses projets à l’avenir, Mme Houda, relève qu’elle envisage d’ouvrir un restaurant marocain. « En arrivant en Inde, je me suis mise à chercher en vain des restaurants proposant les spécialités marocaines. C’est ainsi que j’ai commencé à réfléchir à un projet de restaurant marocain», affirme-t-elle, armée en cela d’une volonté infaillible d’aller de l’avant.

Concernant la Journée mondiale de la Femme, Mme Houda n’a pas manqué d’exprimer sa grande admiration et sa fierté à l’égard de la femme marocaine, qui fait toujours montre de responsabilité, d’excellence et de multiples sacrifices, appelant à davantage d’efforts dans divers domaines permettant l’épanouissement de la moitié de la société en plus de la lutte contre la déperdition scolaire chez les jeunes filles.