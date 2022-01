Icub, un robot “humain”

lundi, 31 janvier, 2022 à 12:21

Par Hajar Erraji.

Rome – “Bonjour tout le monde, je suis ICub. Je viens de Genova pour vous défier”, ainsi a salué le robot humanoïde le plus connu de l’Institut italien de technologie (ITT) le jury d’une émission de téléréalité de découverte de talents. Hauteur 1,04 mètre, poids 22 kilos….Il peut parler, bouger, voire, entendre et détecter le toucher. Une intelligence suffisante pour répondre aux questions, interagir et démontrer avec toute autonomie ses prouesses.