“Iftar Fi Dar”, parce que le confinement n’est pas synonyme de solitude

vendredi, 1 mai, 2020 à 12:10

-Par Nabila Zourara.

Londres – Comme tous les Musulmans du monde, ceux de la Grande Bretagne observent le mois de Ramadan cette année dans des circonstances exceptionnelles en raison des mesures de confinement imposées par l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie de coronavirus.

A Londres, le Centre Al-Hassaniya pour les femmes marocaines a trouvé un moyen pour briser l’isolement et faire valoir les valeurs de solidarité et d’entraide qui caractérisent ce mois sacré, à travers l’opération “Iftar Fi Dar”, une initiative humanitaire qui vient en aide aux familles nécessiteuses et aux personnes âgées confinées durant ce mois sacré.

Organisée avec le soutien de la Fondation Kensington et Chelsea, cette opération qui consiste en la livraison d’Iftars à domicile, bénéficie à plusieurs membres de la communauté marocaine établie à Londres, qui sont fortement touchés par les mesures restrictives imposées par le gouvernement britannique en pleine pandémie.

Cette initiative louable, dont le lancement officiel a été présidé, jeudi, par le Consul général du Maroc au Royaume Uni, Khalid El Moujaddidi a non seulement pour but de distribuer des repas quotidiens à de nombreux foyers marocains, mais aussi, et surtout de rassurer les confinés durant ces temps difficiles, parce que le “confinement n’est pas synonyme de solitude”.

“Covid-19 a réussi à imposer une division involontaire, mais nous travaillons très dur pour recréer de la cohésion”, a déclaré à la MAP, la directrice du centre Al-Hassaniya pour les femmes marocaines, Souad Talsi.

Le fait d’aller à la mosquée pour les prières “offre souvent un sentiment d’appartenance et de communion” aux Marocains. L’absence de cette pratique religieuse dans les mosquées “laisse un vide colossal” dans la vie de la communauté, précise la responsable du centre, qui dirige l’opération à distance depuis le Maroc, où elle est confinée depuis plus que deux mois.

En temps normal, le centre Al Hassaniya accueille chaque vendredi de 30 à 40 femmes en moyenne dans le cadre des activités collectives, alors qu’il organise chaque dimanche une activité culturelle et sanitaire intitulée “Ayam Zaman” au profit des hommes âgés de plus de 55 ans.

Pour la grande majorité de ces bénéficiaires, le mois de Ramadan est un rendez vous incontournable dans leur calendrier religieux. Aller à la mosquée pour les Trawih ou se réunir autour d’un Iftar collectif faisaient partie des activités centrales qui animaient leur quotidien tout au long du mois béni.

“Grâce à notre travail avec les victimes de l’incendie de Grenfell Tower, nous avons également constaté que les hommes âgés sont tout aussi solitaires et isolés que les femmes”, souligne Mme Talsi.

“Le sentiment que la vie devient soudainement vide de sens prend rapidement le dessus” chez certaines personnes “et nous sommes déterminés à ne pas laisser cela envahir leur esprit”, relève la responsable, expliquant que l’équipe d’Al-Hassaniya a coordonné son action par visioconférence, en commençant par le recensement des membres de la communauté marocaine confinés à Londres, avant d’identifier les personnes les plus vulnérables ou dans le besoin.

En plus de la solitude, l’isolement peut avoir un impact sur la santé des personnes vulnérables qui observent ce mois sacré dans de telles conditions, alors que celles qui sont confinées ne sont même pas capables de faire leurs provisions de manière régulière.

“Le fait de recevoir chaque soir un panier contenant des denrées alimentaires et des repas halal bien cuits et faits maison ne peut que leur réchauffer le cœur et renforcer leur sentiment d’appartenance à leur communauté”, se réjouit la militante marocaine.

L’initiative du Centre Al-Hassaniya a été saluée par le consul général du Maroc à Londres, qui a souligné “l’esprit de solidarité et d’entraide” véhiculé par cette opération envers les plus démunis.

Le maire du district londonien de Kensington and Chelsea, Will Pascal a, pour sa part, adressé un message de félicitations et d’encouragements aux employés et volontaires du centre depuis son confinement.

“Je n’ai pas pu vous rejoindre en personne (..) mais je soutiens vivement cette initiative qui permet aux musulmans de participer à un Iftar collectif communal durant le mois sacré de Ramadan tout en restant sains et saufs chez eux”, a noté M. Pascal dans son message virtuel.

“Durant les derniers mois nous avons vu plusieurs organisations conjuguer leurs efforts pour soutenir les résidents du district de Kensington and Chelsea durant la crise de coronavirus. Je tiens d’ailleurs à remercier Al-Hassaniyaa pour ses efforts consentis afin de venir en aide à la population confinée”, a-t-il ajouté.

Le Centre Al-Hassaniya a été la première ONG marocaine à être accréditée par l’ONU en 2017. Son travail associatif effectué auprès de la communauté marocaine et arabe en Grande-Bretagne lui a valu le prix “Guardian Charity” en tant que meilleure organisation caritative en Angleterre.

Sa fondatrice est représentante au sein du Groupe consultatif national des femmes musulmanes en Grande Bretagne (NMWAG) et du “Migrant and Refugee Advisory Panel” (MRAP) dont le rôle est de conseiller le maire de Londres sur la meilleure stratégie à adopter vis-à-vis des migrants et réfugiés vivant à Londres. Elle a été aussi la première migrante marocaine à être décorée par la Reine Elizabeth et à recevoir le prestigieux titre de MBE (Member of the British Empire) en 2011.