“Iftarons.be”, une initiative pour transcender les différences et promouvoir le vivre ensemble

mercredi, 30 mai, 2018 à 10:44

Par Afaf Razouki

Bruxelles – Alors que des actes terroristes isolés frappent de nouveau l’Europe, les préjugés sur l’Islam et les musulmans refont surface sur fond d’amalgames, de confusions, et d’incompréhension.

Dans ce contexte, le mois sacré de Ramadan constitue une occasion pour les musulmans de Belgique de bousculer ces idées reçues et de promouvoir un modèle religieux basé sur la tolérance et l’acceptation de l’autre.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet “Iftarons.be” lancé en 2017 par la plateforme “Cohésion Sociale” de la Fédération des Associations Actives de Belgique (FEDACTIO), afin de favoriser le dialogue et de lutter contre l’ignorance qui alimente la stigmatisation et la méfiance à l’égard des musulmans.

A travers cette initiative, qui est à sa deuxième édition, des bénévoles invitent des familles, quelles que soient leurs convictions, pour partager un repas de rupture du jeûne chez eux sous le signe du vivre ensemble. L’objectif étant de rapprocher les communautés, d’inciter à la rencontre et au dialogue et de transcender les différences et les divergences.

“Nous sommes convaincus que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Seulement, si on ne voit pas nos points communs, on a l’impression qu’ils n’existent pas. Cela renforce les préjugés et les amalgames et creuse des fossés entre les gens”, a indiqué le porte-parole du projet “Iftarons.be”, Hüseyin Cakmak, dans une déclaration à la MAP.

“L’Homme a tendance à craindre ce qui est inconnu pour lui, mais cette initiative a prouvé qu’il y a beaucoup de gens qui sont prêts à ouvrir leur portes à des inconnus, pour promouvoir l’entente, le dialogue et le vivre ensemble”, a-t-il souligné.

Le projet “Iftarons.be” connait un grand succès, a-t-il affirmé, faisant savoir que plus de 1.000 personnes y ont pris part l’année dernière à travers toute la Belgique.

“Cette initiative a été très bien accueillie. Nous avons simplement proposé aux gens d’accueillir des familles et ceux qui étaient intéressés et motivés ont répondu à l’appel et ils étaient nombreux”, a expliqué M. Cakmak.

Certains bénévoles reçoivent même plusieurs fois des familles durant le mois de Ramadan, a-t-il ajouté, assurant qu”il n’y a pas plus convivial, pour faire connaissance, que de partager un repas chez les gens directement”.

“Après le repas de rupture du jeûne, les invités restent parfois jusqu’à 1h, 2h du matin, chez leurs hôtes tellement les échanges sont chaleureux et sincères”, a-t-il poursuivi.

S’agissant de la genèse de ce projet, M. Cakmak a relevé que depuis plus de 10 ans, de nombreux membres musulmans des différentes associations relevant de la Fédération des Associations Actives de Belgique avaient l’habitude d’inviter leurs voisins, collègues et amis non musulmans à partager le repas de rupture du jeûne.

“L’année dernière, certains membres de la Plateforme Cohésion Sociale de la FEDACTIO ont proposé de faire de cette pratique un projet à part entière. Et c’est ainsi que le projet Iftarons.be est né”, a-t-il précisé.

“Ce projet est devenu une plateforme pour partager un moment de convivialité avec entre musulmans et non musulmans dans une ambiance de fête et de communion”, a-t-il expliqué.

Surmonter la peur d’aller vers l’autre pour mieux le connaître, en laissant de côté les préjugés, c’est le défi que ce sont lancés les initiateurs du projet “Iftarons.be”, conscients que la diversité n’est pas un frein mais plutôt un catalyseur de la cohésion sociale.