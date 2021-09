Immigration clandestine : 87 migrants algériens interceptés sur les côtes espagnoles

mardi, 14 septembre, 2021 à 10:52

Plus de 45 mille élèves âgés entre 12 et 17 ans ont été vaccinés à ce jour contre la Covid-19 au niveau de la région de l’Oriental, soit un taux de couverture de 24 pc, a affirmé, lundi à Oujda, le directeur de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF), Mohamed Dib.