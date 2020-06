Incendie à bord d’un sous-marin nucléaire français en maintenance à Toulon

vendredi, 12 juin, 2020 à 17:16

L’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) et la société pétrolière CONOCOPHILLIPS MOROCCO VENTURES LTD ont procédé à la signature d’un contrat de reconnaissance portant sur la zone onshore dite “MESORIF” située au Nord du Maroc, a annoncé, vendredi, l’ONHYM dans un communiqué.