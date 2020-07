Incendie de Notre-Dame: Macron veut reconstruire la cathédrale à l’identique

jeudi, 9 juillet, 2020 à 20:55

Paris- Le président français Emmanuel Macron a donné son feu vert, jeudi, pour la “reconstruction à l’identique” de la flèche et des parties de la cathédrale de Notre-Dame de Paris détruites par le gigantesque incendie survenu le 15 avril 2019, a annoncé l’Elysée.

Après l’incendie, le chef de l’Etat avait évoqué “un geste architectural contemporain” pour la flèche de la cathédrale, construite entre les XIIe et XIVe siècles, et devenue au fil des ans un des sites les plus en vue de la capitale française.