Inde: cinq morts dans l’incendie du Serum Institute of India, pas de pertes de production de vaccins

jeudi, 21 janvier, 2021 à 16:04

New Delhi – Cinq personnes ont péri dans l’incendie qui a ravagé jeudi une des installations du Serum Institute of India, le plus grand fabricant de vaccins au monde dans l’ouest de l’Inde, sans causer des pertes de production des vaccins contre Covid-19, rapporte la presse locale.