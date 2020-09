Indonésie: Deux bébés rhinocéros de Java, espèce en voie d’extinction, repérés dans un parc naturel

dimanche, 20 septembre, 2020 à 11:57

Les forces du Pacte pour l’alternative démocratique (PAD), un rassemblement de différents partis politiques, associations et membres de la société civile en Algérie, ont dénoncé la “persistance des arrestations arbitraires et les lourdes condamnations d’activistes et de journalistes” en Algérie qui s’est transformé au final en un pays de “fermeture politique et de répression”.