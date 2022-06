Installation d’un Consul honoraire du Maroc à Osaka

mardi, 28 juin, 2022 à 11:54

Osaka – Le nouveau Consul honoraire du Maroc à Osaka, M. Masayoshi Matsumoto, PDG du géant de l’industrie japonaise, Sumitomo Electric Industries, a été installé, mardi, dans ses nouvelles fonctions par l’ambassadeur du Royaume au Japon, M. Rachad Bouhlal.

A cette occasion, M. Bouhlal a rappelé l’excellence des relations entre le Maroc et le Japon, fondées sur les liens étroits d’amitié et d’estime mutuelle unissant la Famille Royale du Maroc et la Famille Impériale du Japon.

De par son expérience remarquable, notamment dans le domaine industriel, M. Matsumoto est en mesure de contribuer significativement à la promotion des relations économiques entre les deux pays, a souligné M. Bouhlal.

Pour sa part, M. Matsumoto s’est dit particulièrement honoré par cette nomination, exprimant, par la même occasion, sa détermination de contribuer, en tant que Consul Honoraire du Royaume à Osaka, à la promotion des relations amicales entre le Maroc et le Japon.