Israël poursuit son massacre : Un Palestinien de 17 ans tué d’une balle dans la tête

mardi, 23 octobre, 2018 à 23:11

Gaza – Un adolescent palestinien a été abattu mardi par des soldats israéliens dans la bande de Gaza lors de heurts le long de la frontière, a indiqué le ministère gazaoui de la Santé.

Muntasser Mohammed al-Baz, 17 ans, a été tué d’une balle dans la tête lors de manifestations près d’al-Bureij, dans le centre de l’enclave palestinienne, a précisé le ministère dans un communiqué.

Depuis le 30 mars, Gaza connaît une vaste mobilisation contre le blocus imposé depuis plus de dix ans par les Israéliens. Les manifestants réclament aussi le droit au retour des Palestiniens sur les terres dont ils ont été chassés ou qu’ils ont fuies à la création d’Israël en 1948.

Plus de 200 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis le début de ces manifestations, la plupart lors des protestations le long de la frontière, et d’autres dans des frappes de chars ou de l’aviation israéliennes.

D’après la Banque mondiale, Gaza pâtit de la pauvreté et des pénuries à cause du blocus et son économie est “en chute libre”.