Java Central, une province indonésienne jouissant d’une féconde histoire et d’une civilisation enracinée

mercredi, 11 avril, 2018 à 11:31

.-ES: Fatima Zahra Errajy-.

Java Central – Un mouvement de vague proche du murmure, un soleil rayonnant, des montagnes imposantes, des mosquées érigées à côté de temples et d’églises, une hospitalité émanant des lieux et des visages, tel est le paysage de la province indonésienne de Java central, un lieu unique jouissant d’une histoire féconde et d’une civilisation enracinée.

Chaque année, Java Central reçoit des touristes des quatre coins du monde, cherchant à se délecter de la beauté de ce paysage, à expérimenter la richesse culturelle de la province et à visiter ses monuments historiques, dont le célèbre temple bouddhiste de Borobudur, qui figure parmi le patrimoine mondial de l’UNESCO.

Datant des 13e et 14e siècles, Borobudur surprend les visiteurs avec ses détails architecturaux. Le site est construit sur trois niveaux, chacun en référence à une ère de l’histoire du temple, avec des murs décorés d’inscriptions, qui illustrent les leçons de Bouddha sur l’univers et la vie.

Plus de cinq cents têtes de Bouddha sont réparties sur les trois niveaux, représentant, selon la légende, les degrés de foi tels qu’ils ont été expliqués par le chef spirituel, qui exigent que chaque niveau soit complété afin d’atteindre le sommet, nommé le stade des lumières.

Outre le passage au temple, les touristes passionnés d’histoire et de culture ne manquent pas de visiter la Grande Mosquée de Samarang, qui, avec ses quatre grands minarets, est l’un des monuments islamiques les plus connus de Java Central. A travers son style architectural à la croisée de l’Orient et de l’Occident, cette mosquée reflète l’alliance entre les religions et la tolérance sans pareil qui caractérisent l’Indonésie.

Dans un mélange d’architecture javanaise et grecque, cette mosquée est dotée d’un minaret majestueux de quatre-vingt-dix-neuf mètres en référence aux noms de Dieu, vingt-cinq colonnes indiquant le nombre de prophètes et cinq dispositifs électriques représentant les piliers de l’Islam.

Equipée des dernières technologies, la mosquée est également munie d’une cour entourée de neuf fontaines, symbolisant les neuf saints qui ont diffusé l’Islam en Indonésie.

Le monument religieux dispose aussi de décorations festives, élaborées spécialement pour le mois de Ramadan, qui parcourent les rues de la province de Java Central pour informer les Indonésiens de l’avènement du mois sacré.

Cette région est caractérisée par une activité agricole considérable, principalement la culture du thé, par une grande production quotidienne et une main-d’œuvre locale importante.

La musique a une présence remarquable dans cette province de Java Central. Ainsi, sur les routes, les passants peuvent écouter des sons indonésiens avec des messages d’amour, de paix et d’accueil, résultat d’une fusion entre les riches traditions régionales et le legs de civilisations anciennes.