Jerusalem post : le Maroc est le royaume de la lumière, le pays qui crée l’envie d’aller et revenir

vendredi, 2 décembre, 2022 à 12:23

Tel-Aviv – Le journal israélien “Jerusalem Post” a écrit, vendredi, que le Maroc est le royaume de la lumière et le pays qui crée chez son visiteur l’envie d’aller et revenir.

“L’une des premières choses qui saute aux yeux lorsqu’on découvre le Maroc pour la première fois est sans aucun doute sa lumière. Cette lumière très particulière. Une lumière qui donne vie à cette terre où que l’on aille. C’est une source d’inspiration pour les artistes d’hier et d’aujourd’hui, de stimulation des sens, du mouvement et de l’énergie», relève la publication.

L’article de ’’Jerusalem Post’’ a été publié après une visite de l’équipe de sa Rédaction au Maroc, où le journal a organisé à Marrakech, en partenariat avec de grands médias et institutions économiques, son forum de l’investissement et de l’économie pour l’année 2022.

Le journal écrit dans ce sens qu’au cœur de ce voyage, «la lumière illumine ces expériences uniques, sensorielles et humaines, que nous portons à notre retour et que nous gardons pour toujours : la lumière du soleil couchant, le souvenir des routes fleuries, les scènes des falaises au fond de la vallée, le goût délicieux des épices, la douce brise effleurant votre visage, l’écho d’une mélodie, le charme d’une rencontre avec un brillant inconnu … A travers le royaume du Maroc, il y a une lumière avec le pouvoir d’inspirer et de stimuler».

Dans son compte-rendu, le journal souligne que le Maroc est plus qu’un simple pays que vous visitez, c’est un pays qui respire la vie à travers ses arts, sa culture vivante et la créativité de ses artisans habiles.