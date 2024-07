JO Paris 2024 : Le village olympique comme si vous y étiez

mardi, 23 juillet, 2024 à 12:42

Paris – Ouvert officiellement, jeudi dernier, le village olympique, construit sur 54 hectares dans la banlieue nord de Paris, est plus qu’un complexe résidentiel pour les athlètes. C’est un lieu de vie où les sportifs du monde entier se retrouvent, un endroit où se mêlent habitués aux podiums et ceux qui veulent inscrire leur nom dans le monde de l’olympisme pour la première fois.

Pour les 14.500 locataires (athlètes et encadrants), c’est dans ce village que commence l’aventure des JO de Paris 2024. Depuis l’ouverture, il accueille déjà plus de 8.000 occupants.

La délégation sportive marocaine a commencé, dès jeudi, à affluer vers le village, aidée en cela par les équipes opérationnelles du Comité National Olympique Marocain (CNOM), qui assurent toute la logistique relative au déplacement de nos athlètes.

Leur arrivée à Paris s’est faite progressivement pour s’acclimater et affiner leur préparation.

A cet effet, le CNOM a mis en place un dispositif personnalisé en faveur des Fédérations Royales Marocaines concernées, en permettant aux sportifs et à leur encadrement de se rendre à Paris à partir de l’étranger ou du Maroc.

En parallèle, les équipes du CNOM ont effectué toutes les démarches nécessaires auprès du comité d’organisation Paris 2024 pour l’enregistrement de la délégation sportive marocaine et son accueil dans le Village Olympique dans les meilleures conditions.

Au sein du village, qui n’est accessible qu’aux sportifs et leurs staffs techniques, certains athlètes n’ont pas hésité à immortaliser sur les réseaux sociaux leurs premiers pas dans ce complexe, qui s’étend sur l’équivalent de 70 terrains de football.

A leur arrivée dans leurs chambres, ils découvrent non sans amusement ces drôles de lits fabriqués en carton où l’on pouvait lire ”rêvez vos exploits de demain”, ou encore ces meubles décoratifs en matériaux 100% recyclables.

345.000, c’est le nombre total de pièces de mobilier dédiés à la décoration des 2.800 appartements du Village. Une partie de ce mobilier est issue de filières de recyclage, notamment des poufs en toile de parachute, des tables fabriquées à partir de 90% de volants de badminton ou encore des chaises et canapés en barrière Vauban et des sièges et lits extensibles en carton. À la fin des Jeux, l’ensemble de ce mobilier trouvera une seconde vie.

Les concepteurs de ce projet titanesque ont, en effet, mis un point d’honneur à respecter au maximum les contraintes environnementales.

Le village est, d’ailleurs, prévu pour s’adapter aux conditions climatiques de 2050, avec 6 hectares d’espaces verts, de la végétalisation (rues, balcons, toitures), de la récupération et du traitement des eaux usées pour l’irrigation, des planchers rafraîchissants ou du triple vitrage. Tout a été pensé pour un meilleur confort thermique et garantir une température au moins 6°C en dessous de la température extérieure pour les athlètes et les futurs habitants. Oui, futurs habitants, parce que ce complexe sorti de terre en 6 ans de travaux, il sera transformé en 2.800 nouveaux logements (2.000 familiaux, 800 étudiants). Le tout pour une capacité totale d’accueil de 6.000 habitants.

Véritable petite ville où l’ambiance reste pour l’instant décontractée avant le début des choses sérieuses, le village olympique est une véritable fourmilière.

Composé de 80 bâtiments, il abrite une polyclinique, des salles d’entrainement, une poste, une gare routière et un restaurant, le plus grand au monde, ouvert 24h sur 24h, avec 500 recettes qui seront servies et préparées par 200 cuisiniers chaque jour.

Pour la première fois de l’histoire des Jeux Olympiques, une crèche trouve sa place au sein du Village où les athlètes parents peuvent garder et retrouver leurs enfants. Les organisateurs ont également installé une supérette, des espaces de bien-être et de divertissement.

Le budget d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 devrait s’élever à 11,8 milliards d’euros, financé en quasi-intégralité (96%) par des recettes privées, notamment du Comité International Olympique, des entreprises partenaires, de la billetterie des Jeux ou encore des licences.

Ce budget a servi à financer tous les aspects liés à la planification, à l’organisation et à la livraison des Jeux : location, aménagement et fonctionnement des sites, organisation des compétitions, accueil des délégations, hébergement et transports des athlètes, sécurité des lieux de compétition, cérémonies d’ouverture et de clôture.