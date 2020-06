Des journaux nord-macédoniens soulignent la reconnaissance internationale croissante de la marocanité du Sahara

mercredi, 3 juin, 2020 à 20:14

Skopje – Des journaux nord-macédoniens ont souligné, mercredi, la reconnaissance internationale croissante de la marocanité du Sahara.

Les quotidiens nord-macédoniens « Mkd » et « Faktor » ont publié des articles mettant en avant le soutien croissant de la communauté internationale à l’intégrité territoriale du Royaume et à la marocanité du Sahara.

Citant l’avocat à la Cour d’Appel de Paris, Me Hubert Seillan, le quotidien « Mkd » souligne le nombre croissant d’analystes politiques et de personnalités internationales défendant l’intégrité territoriale du Royaume, malgré « les manœuvres du “polisario” et de son mentor l’Algérie ».

Relevant la dynamique enclenchée dès décembre 2019 avec l’ouverture de consulats généraux de plusieurs pays africains à Laâyoune et à Dakhla, le quotidien a noté que l’Algérie a été le seul pays membre des Nations Unies à réagir à cette dynamique en tentant d’intimider les États africains.

Le quotidien « Faktor » a, pour sa part, cité les déclarations de l’ancienne vice-ministre de l’Intérieur et députée zambienne, Mme Grace Njapau Efrati, indiquant que le processus politique menant à une solution définitive à la question du Sahara marocain ne peut aboutir que sous l’égide exclusive des Nations Unies.

Mme Njapau Efrati a souligné que l’Initiative marocaine d’autonomie est la seule solution au différend régional sur le Sahara, appelant l’ensemble des parties à s’engager dans le processus politique pour parvenir à une solution politique basée sur l’Initiative marocaine d’autonomie, ajoute le quotidien.

Elle a ainsi rappelé que les dirigeants du « polisario » exploitent en permanence la situation humanitaire dans les camps de Tindouf pour attirer l’attention des institutions de l’Union européenne sur le sort des populations qui y vivent, appelant l’UE à « surveiller l’aide humanitaire envoyée dans les camps et à s’assurer que l’argent des contribuables européens ne va pas dans les budgets d’armement », relève la publication.

La députée zambienne a par ailleurs indiqué que la pandémie de Covid-19 est l’occasion de repenser la place des idéaux panafricains dans le monde d’aujourd’hui, affirmant que l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour un cadre opérationnel pour accompagner les pays africains dans leurs différentes phases de gestion de la pandémie est pragmatique et orientée vers l’action, souligne le journal.