Journée internationale de la paix: Pour un monde plus égalitaire et équitable

lundi, 20 septembre, 2021 à 12:50

Rabat – La Journée internationale de la paix, célébrée le 21 septembre, intervient cette année alors que le monde essaye de se relever de la pandémie de Covid-19, en engageant une réflexion à même d’aider tout le monde à mieux se rétablir, à devenir plus résilient et à transformer la planète terre en un monde plus égalitaire, plus juste, équitable, inclusif, durable et plus sain.