La France et la Libye conviennent de renforcer leur coopération pour mieux maîtriser les flux migratoires

lundi, 18 juin, 2018 à 8:19

Paris – La France et la Libye ont décidé de renforcer leur coopération pour mieux maîtriser les flux migratoires et lutter plus efficacement contre les filières criminelles de traite des êtres humains.