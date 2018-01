La situation sécuritaire en Afrique de l’ouest et au Sahel demeure une source de “grave préoccupation”, selon l’ONU

jeudi, 11 janvier, 2018 à 18:53

New York (Nations-Unies) – La situation sécuritaire en Afrique de l’ouest et au Sahel demeure une source de “grave préoccupation”, et ce malgré des progrès réalisés notamment en matière de transitions démocratique et politique pacifiques, a estimé jeudi l’organisation des Nations-Unies.