L’Afrique de demain a besoin d’une gouvernance pragmatique pour valoriser ses ressources (M. Abouyoub)

samedi, 19 novembre, 2022 à 11:06

Genève – Le continent africain, qui regorge de ressources naturelles et humaines, a besoin de gouvernance pragmatique pour valoriser ses ressources brutes et d’une volonté politique pour changer la réalité, a affirmé, vendredi, l’ambassadeur du Maroc en Roumanie et en Moldavie, Hassan Abouyoub.