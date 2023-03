L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif organise à Nouakchott une exposition de photos

jeudi, 16 mars, 2023 à 20:56

Nouakchott – L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a organisé une exposition de photos, en marge de la 49ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), dont les travaux se sont ouverts jeudi à Nouakchott.

L’exposition, qui met en avant les réalisations phares de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif dans la ville sainte, à l’occasion de son 25è anniversaire, a vu la présentation d’une carte d’Al-Qods affichant les projets de l’Agence dans divers domaines sociaux tels que l’éducation, la santé, l’habitat et les projets d’assistance sociale et de développement humain.

Des portraits de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, ont été au centre de l’exposition, en guise de reconnaissance aux efforts déployés par le Souverain en faveur de la cité sainte et la Palestine, comme indiqué dans le document de présentation de l’exposition distribué aux visiteurs accompagné d’un rapport sur les réalisations de l’agence au cours des 25 dernières années en arabe, français et anglais.

En outre, l’Agence a mis en place des affiches sur les programmes de développement humain, la plateforme “DLALA Marketstore” pour la commercialisation électronique des produits palestiniens, ainsi que d’autres supports portant sur les programmes d’aide sociale, de jeunesse et d’enfance.

A cet égard, le Directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Echarkaoui, a affirmé que la participation de l’Agence à la 49ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’OCI constitue une occasion pour mettre en exergue le rôle du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, dans le soutien à la cause palestinienne et en particulier celle d’Al-Qods.

Ce rôle pionnier se manifeste à travers un soutien politique et une action diplomatique ainsi que par un travail de terrain continu visant à préserver l’identité culturelle de la Ville Sainte et améliorer les conditions de vie de ses habitants, a-t-il fait valoir.

En célébration de son jubilé d’argent, l’Agence a distribué un rapport présentant le programme des festivités prévu à cette occasion, qui comporte une série d’activités et d’événements diversifiés visant à renforcer le soutien destiné à la ville d’Al-Qods.

Ce programme mettra en lumière, également, les réalisations et les initiatives du Royaume, pendant 25 ans, au profit de la ville Sainte, ainsi que les projets réalisés durant cette période, dont le coût s’élève à 64 millions de dollars, ciblant plusieurs secteurs tels que l’Habitat, la santé et l’éducation et d’autres projets à caractère social, a fait remarquer M. Echarkaoui.

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, a-t-il affirmé, est animée d’une forte volonté de poursuivre son engagement en faveur d’Al-Qods, tel que voulu par le Souverain, afin de préserver la Ville Sainte comme une terre de paix et de coexistence, conformément à l’esprit de l’appel d’Al-Qods, signé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Sa Sainteté le pape François.