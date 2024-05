L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif parraine le premier bazar de produits artisanaux des personnes à besoins spécifiques à Al-Qods

mercredi, 15 mai, 2024 à 9:14

Al Qods – Le siège de l’Association arabe des personnes en situation de handicap à Al-Qods a abrité mardi le premier bazar de produits artisanaux des personnes à besoins spécifiques, sous le parrainage de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la convention de soutien et d’accompagnement en vertu de laquelle l’agence a financé le projet d’autonomisation sociale des personnes en situation de handicap à Al-Qods, à travers de nombreux ateliers spécialisés dans le domaine de la formation professionnelle et du développement des compétences productives de cette catégorie, d’une manière adaptée à ses capacités et compétences.

Le bazar comprend des produits de personnes appartenant à des familles avec enfants en situation de handicap, afin d’améliorer leur intégration dans tous les domaines.

La contribution de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes instructions de Sa Majesté le Roi consistant à accorder une attention particulière à toutes les catégories de la société maqdessie, notamment celles en situation de handicap, et ce, en application des résultats de la 3è édition du Forum annuel des personnes en situation de handicap, organisée par l’Agence le 27 avril sous le thème “L’amélioration de la qualité de vie, une responsabilité collective”.

Ont pris part à l’inauguration de ce bazar différentes personnalités d’Al-Qods, notamment Cheikh Ekrima Sabri, chef de la Commission islamique suprême et prédicateur de la mosquée Al-Aqsa, le coordinateur des programmes et projets de l’Agence à Al-Qods, Ismail Ramli, ainsi que des dirigeants et des représentants d’organisations de la société civile à Al-Qods.