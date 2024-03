L’Agence Bayt Mal Al Qods organise un Iftar dans la Ville Sainte à l’occasion du lancement de l’opération d’aide humanitaire

jeudi, 14 mars, 2024 à 23:54

Al Qods – L’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif a organisé, jeudi, un Iftar dans la Ville Sainte à l’occasion du lancement de l’opération d’aide humanitaire déployée dans cette ville sur Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al Qods.

Cet Iftar a été marqué par la présence de dignitaires religieux musulmans et chrétiens, d’éminentes personnalités, du chargé du waqf marocain à Al Qods, des présidents et représentants d’organisations de la société civile, ainsi que de personnalités issues de divers horizons.

Intervenant à cette occasion, le prédicateur de la mosquée Al Aqsa et président de la haute instance islamique d’Al Qods, Cheikh Ikrima Sabri, a souligné que les aides marocaines sont une noble initiative bénie à forte charge humaine en ce mois sacré de Ramadan.

Cette opération déployée par l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, n’est pas la première du genre et ne sera pas la dernière, précisant qu’elle s’inscrit dans la continuité de plusieurs initiatives menées dans la Ville Sainte et en Palestine.

Pour sa part, l’évêque Munib Younan, ancien président de la Fédération luthérienne mondiale, a exprimé ses remerciements et sa gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour ce geste généreux, relevant que ces aides humanitaires apporteront un grand réconfort aux populations de Gaza et d’Al Qods, en cette conjoncture difficile que traverse le peuple palestinien.

Ces aides, a-t-il dit, constituent un soutien pour les Maqdessis et à leur résistance jusqu’à ce qu’ils recouvrent leur droit à l’établissement de l’Etat palestinien.

Le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, Mohamed Salem Echerkaoui, a indiqué que le lancement de cette opération humanitaire dans la bande de Gaza et dans la ville d’Al Qods, sur Très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve, constitue un événement exceptionnel qui traduit la Haute sollicitude Royale constante à l’endroit de la cause palestinienne.

“Nous sommes conscients de la place qu’occupent le Maroc et les Marocains dans vos cœurs, comme vous êtes au fait de votre place auprès des Marocains qui érigent la cause palestinienne, en joignant l’acte à la parole, à la tête des grandes causes du pays et ce, à travers les efforts louables de la diplomatie marocaine et de l’action concrète sur le terrain de l’Agence”, a-t-il ajouté.

“Nous œuvrons pour mobiliser le financement nécessaire au plan annuel 2024, conformément à nos lois et règlements, tout en espérant que les pays arabes et islamiques se mobilisent pour financer nos projets et programmes, afin que le Royaume du Maroc ne soit plus le seul pays qui prend en charge le financement de l’Agence qui a démontré, de manière concrète, sa capacité à multiplier les réalisations, chaque fois qu’elle dispose des moyens nécessaires “, a poursuivi M. Echerkaoui.

Il a souligné que l’Agence aspire, durant l’année en cours, à ce que son programme d’action enregistre un saut qualitatif, en consolidant les programmes de développement humain, d’autonomisation et d’assistance sociale, ainsi que les projets de documentation et de préservation de la mémoire, outre ceux programmés et dédiés aux secteurs de la santé, de l’éducation, du commerce, de l’agriculture, du patrimoine, de la jeunesse, du sport, de l’enfance et de la femme.

M. Echerkaoui a fait savoir que l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, qui a placé son plan annuel 2024 sous le signe “Le développement numérique au service du développement économique et social à Al Qods”, est consciente des potentialités offertes désormais aux jeunes et aux générations montantes grâce à la technologie et au monde digital pour les inciter à monter des projets générateurs de revenus stables et décents.

Sur Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al Qods, l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif a lancé, jeudi dans la Ville Sainte, l’opération d’aides humanitaires sur les esplanades de l’hôpital Augusta Victoria (Al Mutlaa).

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la Haute sollicitude constante dont SM le Roi Mohammed VI entoure la ville d’Al Qods et sa population, à travers le rôle que joue l’Agence, sous la supervision directe de Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, depuis plus d’un quart de siècle pour contribuer à l’amélioration de la situation socio-économique des Maqdessis et au soutien des institutions de la Ville.