L’aide médicale marocaine à la Côte d’Ivoire, une illustration éloquente la coopération sud-sud (Ambassadeur)

samedi, 20 juin, 2020 à 17:45

Abidjan – L’aide médicale marocaine destinée à la Côte d’Ivoire, dans le cadre d’un ensemble d’aides accordées, sur très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, à plusieurs pays africains pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre le coronavirus, illustre de manière éloquente l’approche du Royaume en matière de coopération sud-sud, a indiqué l’Ambassadeur du Maroc à Abidjan, Abelmalek Kettani.

“Sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc a fait de la coopération sud-sud une réalité et aujourd’hui c’est une manifestation supplémentaire de l’approche marocaine en la matière”, a déclaré le diplomate marocain à la presse lors de la réception, samedi à Abidjan, des équipements et produits médicaux composant l’aide marocaine.

“Ce geste, qui vient en aide à la Côte d’Ivoire et à plusieurs pays frères et amis, en dit long sur la vision de SM le Roi pour une coopération inter-africaine amplement profitable aux peuples du continent”, a jouté M. Kettani.

Il a, par ailleurs, fait observer que tous les produits et équipements composant l’aide marocaine ont été exculisivement fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines, en totale conformité avec les normes de l’Organisation Mondiale de la Santé.

L’aide médicale marocaine à plusieurs pays africains, dont la Côte d’Ivoire, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par SM le Roi, le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains frères, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie.

Elle est composée de près de 8 millions de masques, 900.000 visières, 600.000 charlottes, 60.000 blouses, 30.000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 75.000 boîtes de chloroquine et 15.000 boites d’Azithromycine.