L’aide médicale marocaine à la Côte d’Ivoire, l’expression d’une solidarité “sincère” envers l’Afrique

samedi, 20 juin, 2020 à 17:12

Abidjan – L’aide médicale marocaine destinée à la Côte d’Ivoire pour l’accompagner dans ses efforts de lutte contre le coronavirus est l’expression de la solidarité “sincère” dont fait preuve le Maroc envers l’Afrique, a relevé cheick Sy Mohammed Lamine Savané, président du Conseil Fédéral des Tidjanis de Côte d’Ivoire (COFETCI).

“Ces dons sont l’expression de la solidarité sincère et un symbole de l’amitié dont fait montre le Maroc envers la Côte d’Ivoire et l’Afrique tout entière”, a-t-il déclaré à la presse lors de la réception, samedi à Abidjan, des équipements et produits médicaux composant l’aide marocaine.

Le COFETCI, a ajouté son président, exprime sa gratitude à SM le Roi pour cette action “noble” qui vient renforcer les valeurs de solidarité entre pays du continent.

L’aide médicale marocaine à plusieurs pays africains, dont la Côte d’Ivoire, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par SM le Roi, le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains frères, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie.

Elle est composée de près de 8 millions de masques, 900.000 visières, 600.000 charlottes, 60.000 blouses, 30.000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 75.000 boîtes de chloroquine et 15.000 boites d’Azithromycine.