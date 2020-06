L’aide médicale marocaine, un “important” geste de solidarité (ministre ivoirien de la Santé)

samedi, 20 juin, 2020 à 16:02

Abidjan – Le ministre ivoirien de la Santé et de l’Hygiène publique, Eugène Aka Aouélé, a salué l’initiative “importante” de SM le Roi Mohammed VI d’envoyer une aide médicale à la Côte d’Ivoire, dans le cadre d’un ensemble d’aides accordées, sur très Hautes Instructions du Souverain, à plusieurs pays africains pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre le coronavirus.

Il s’agit d’un geste “important de solidarité qui va incontestablement appuyer les efforts de lutte contre la pandémie en Côte d’Ivoire”, a déclaré le ministre ivoirien à la presse, lors de la réception, samedi à Abidjan, des équipements et produits médicaux composant l’aide marocaine.

L’officiel ivoirien a ensuite exprimé ses vifs remerciements à SM le Roi Mohammed VI pour cet acte louable de solidarité envers la Côte d’Ivoire, pays “ami” du Maroc.

L’aide médicale marocaine à plusieurs pays africains s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par SM le Roi, le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains frères, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie.

Elle est composée de près de 8 millions de masques, 900.000 visières, 600.000 charlottes, 60.000 blouses, 30.000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 75.000 boîtes de chloroquine et 15.000 boites d’Azithromycine.