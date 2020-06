L’aide médicale marocaine incarne les valeurs de solidarité portées par SM le Roi (ministre ivoirien des AE)

samedi, 20 juin, 2020 à 15:51

Abidjan – L’aide médicale marocaine acheminée à la Côte d’Ivoire sur très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, incarne les valeurs de solidarité portées par le Souverain, a indiqué samedi le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Ally Coulibaly.

“L’empathie et la générosité font partie des valeurs que SM le Roi Mohammed VI incarne et le geste d’aujourd’hui s’inscrit dans une vision, celle du renforcement de la coopération sud-sud entre Etats africains”, a déclaré le chef de la diplomatie ivoirienne à la presse, lors de la réception à Abidjan des équipements et produits médicaux composant l’aide marocaine.

“La solidarité exprimée par SM le Roi n’est pas du domaine de la rhétorique, elle s’illustre dans des actes comme ce geste qui vise à accompagner la Côte d’Ivoire et plusieurs autres pays africains dans la gestion de la pandémie”, a-t-il ajouté.

“Le président Alassane Ouattara, le gouvernement et peuple ivoiriens sont reconnaissants à SM le Roi pour cette manifestation de solidarité”, a poursuivi M. Coulibaly.

L’aide médicale marocaine destinée à la Côte d’Ivoire, dans le cadre d’un ensemble d’aides accordées, sur très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, à plusieurs pays africains pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre le coronavirus, est arrivée samedi à l’aéroport international Félix Houphouët Boigny d’Abidjan.