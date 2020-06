L’Aide médicale marocaine, un “soutien généreux” pour aider les pays africains à lutter contre Covid-19

jeudi, 25 juin, 2020 à 10:06

Canberra – L’aide médicale accordée sur très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI à plusieurs pays africains constitue un “soutien généreux” du Maroc pour accompagner les pays du continent dans leurs efforts de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), indique le site d’Informations australien “Vibe Media”.

L’aide marocaine s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par le Souverain en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains frères, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie, souligne le portail.

Rappelant que cette aide médicale est composée de près de 8 millions de masques, 900.000 visières, 600.000 charlottes, 60.000 blouses, 30.000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 75.000 boîtes de chloroquine et 15.000 boites d’Azithromycine, “Vibe Media” relève que ces équipements ont été produits au Maroc par des entreprises nationales et conformes aux normes internationales, notamment celles de l’Organisation mondiale de la santé.

“Le Royaume œuvre en étroite collaboration avec les pays africains pour lutter contre cette pandémie mondiale, étant conscient que Covid-19 implique de nombreux risques, non seulement en termes de santé mondiale, mais également en ce qui concerne la paix et la sécurité humaine en Afrique”, souligne le site d’informations

En effet, toute propagation potentielle du Coronavirus sur le continent constitue une menace sociale, économique et sécuritaire, comme c’est le cas pour le VIH et Ebola, en plus d’autres menaces sapant les efforts du continent pour instaurer la paix et assurer la sécurité dans tous les pays de l’Afrique, estime la même source.

“Par conséquent, l’approche marocaine est basée sur la prise de responsabilité par l’Afrique, à travers un engagement renouvelé qui place le développement humain et la jeunesse au cœur de ses priorités, pour faire face aux défis du continent”, fait savoir “Vibe Media”, ajoutant que l’Afrique “est de loin le continent le plus jeune du monde et sa population devrait atteindre 2,3 milliards d’ici 2050, ce qui motive le continent à s’appuyer sur ses jeunes compétences pour réaliser ses objectifs de croissance”.