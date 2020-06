L’aide médicale marocaine, un témoignage “fort” de la vision de SM le Roi pour une Afrique solidaire

samedi, 20 juin, 2020 à 17:37

Abidjan – L’aide médicale marocaine destinée à la Côte d’Ivoire, dans le cadre d’un ensemble d’aides accordées, sur très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, à plusieurs pays africains pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre le coronavirus, est un acte “fort” qui témoigne de la vision de SM le Roi pour une Afrique solidaire, a indiqué Cheikh Moustapha Sonta, khalife général des tidjanes de Côte d’Ivoire.

“C’est un acte fort qui témoigne de la vision de SM le Roi Mohammed VI pour une Afrique solidaire et qui vient confirmer encore une fois l’ancrage africain du Maroc”, a déclaré Cheikh Moustapha Sonta à la presse lors de la réception, samedi à Abidjan, des équipements et produits médicaux composant l’aide marocaine.

“Nous remercions SM le Roi pour ce don qui illustre l’amitié qu’entretient le Maroc avec les peuples africains et avec le peuple ivoirien à titre particulier”, a-t-il ajouté.

“SM le Roi a toujours assisté Ses frères africains et aujourd’hui, les peuples du continent sont honorés par ce geste”, a poursuivi le khalife général des tidjanes de Côte d’Ivoire, adressant ses vœux de longue vie à SM le Roi pour qu’Il “puisse continuer Son œuvre louable envers l’Afrique et ses peuples”.

L’aide médicale marocaine à plusieurs pays africains s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par SM le Roi, le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains frères, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie.

Elle est composée de près de 8 millions de masques, 900.000 visières, 600.000 charlottes, 60.000 blouses, 30.000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 75.000 boîtes de chloroquine et 15.000 boites d’Azithromycine.