L’AKP et Erdogan en quête de nouvelles victoires électorales

mercredi, 20 juin, 2018 à 10:48

=Par Khalid Abouchoukri=

Istanbul – En convoquant des élections anticipées près d’un an et demi avant terme, le président Erdogan, qui avait à maintes reprises exclu cette possibilité, a pris de court les autres formations de l’opposition “mal préparées” et surtout ayant échoué à trouver la “parade” pour entrer en bloc dans la course à la magistrature suprême.

Habitué à remporter systématiquement tous les scrutins depuis 2002, le parti Justice et Développement (AKP) d’Erdogan a marqué le pas, en juin 2015, en perdant neuf points par rapport à 2011 à cause surtout d’un fort transfert de voix de partisans AKP vers le parti démocratique des peuples (HDP, pro Kurdes). Un véritable “séisme” pour ce parti aux commandes sans partage, qui parviendra, toutefois, à récupérer sa majorité parlementaire cinq mois plus tard via des élections anticipés.

Et au référendum constitutionnel (avril 2017) pour le transfert de tous les pouvoirs exécutifs au chef de l’Etat, l’AKP a réussi sur “le fil” (51,4 pc) à changer le système de gouvernance du pays près d’un siècle après la création de la République (29 octobre 1923) dont les institutions relevaient du régime parlementaire.

Aux commandes seul depuis 2002, il est, actuellement et pour la première fois, en alliance avec deux autres formations jusque là dans les rangs de l’opposition, le mouvement nationaliste (MHP) de Devlet Bahçeli, métamorphosé en plus grand soutien d’Erdogan depuis la consultation référendaire, et celui de la Grande Union (BBP), nationaliste et religieux de Mustafa Destici et n’ayant pratiquement aucune chance réelle de franchir le seuil électorale de 10% pour entrer au parlement à moins de s’allier avec un autre parti.

Les calculs de seuils sont, en fait, l’une des principales raisons pour lesquelles le MHP s’est joint à Erdogan qui cherche à se faire réélire dès le premier tour, le 24 juin en remportant au moins 50% des voix. Ce qui est “plus facile à dire qu’à faire”, estime le politologue Serkan Demirtas.

Et pour cause, Devlet Bahçeli était le grand perdant des dernières législatives en se délestant, entre deux échéances électorales (juin et novembre 2015) de la moitié de ses effectifs parlementaires pour ne plus compter que 41 contre 80 et chutant dans les urnes de 16,29 pc à 12 pc.

Avec son habituelle rhétorique provocatrice, le chef de l’Etat sortant a “mitraillé” le CHP (parti républicain du peuple, principale opposition) l’accusant de “recours à des méthodes contraires aux règles démocratiques”, en allusion aux 15 députés CHP “transférés”, selon lui, contre “leur gré” au nouveau parti fondé par Meral Aksener, le Bon Parti (IYI), martelant, lors de la campagne, que “commercialiser des députés à des fins de calculs politiciens” n’est pas conforme aux règles de la démocratie.

Et sur un ton de raillerie tout en empruntant au jargon sportif, il a tambouriné son “plus grand regret, ces 16 derniers années, de n’avoir pas trouvé une opposition évoluant dans la même catégorie que l’AKP”, une manière de réitérer l’enchaînement des victoires depuis 2002.

Outre les promesses d’amélioration de la situation des turcs avec des primes aux retraités, des revalorisations salariales, la Turquie est vouée, sur le plan international, à devenir “une puissance globale” capable d’agir militairement pour garantir sa sécurité en lançant de nouvelles “opérations transfrontalières” en Syrie contre les kurdes, une manière d’attiser un peu plus la fibre nationaliste et de s’attirer les votes du MHP.

C’est la raison pour laquelle l’AKP et le MHP ont monté, dans une position solidaire et “hors du commun”, cette alliance face aux menaces internes et externes auxquelles la Turquie est confrontée. Un soutien inconditionnel du MHP, prémices d’une “accélération du processus de fusion au sein de l’AKP dans un avenir prévisible”, selon Serkan Demirtas, relevant que c’est la première fois dans l’histoire politique du pays qu’un parti de l’opposition offre ce genre de soutien à celui au pouvoir.

Mais les opposants dénoncent “l’atmosphère de peur et la polarisation de la société” depuis la tentative avortée du coup d’Etat (juillet 2016). C’est la personnalité même d’Erdogan qui menace le régime, selon ses détracteurs qui appréhendent une “dérive autoritaire”, mettant en garde contre “les dangers d’une concentration de pouvoirs entre les mains d’un seul homme” en un système “hyper présidentiel”.

Au contraire, estiment ses partisans. Ce changement est nécessaire pour la stabilité face aux défis sécuritaires et pour la relance de l’économie qui a subi les contrecoups des incertitudes politiques.

“Le revenu de la population va augmenter et le fossé entre les différentes catégories sociales disparaitra”, a affirmé Erdogan lors de la présentation du manifeste électoral, assurant que “l’économie sera plus résiliente aux chocs externes et aux spéculations financières” qui ont provoqué la chute libre de la livre turque.

Ces élections marqueront probablement un tournant crucial pour la Turquie, non seulement en ce qui concerne le système administratif du pays mais aussi les politiques nationales et étrangères, relève Murat Yetkin, chroniqueur au “Hurriyet”, ajoutant que le pays “passera officiellement à un système présidentiel exécutif, comme approuvé par référendum, ou abandonnera ce système comme promis par les rivaux d’Erdogan si l’un d’eux emporte les présidentielles”.

Au cas où Erdogan est réélu et que l’alliance le soutenant obtient une majorité parlementaire, alors un nouveau gouvernement sera établi sans Premier ministre, conformément à la nouvelle constitution, et sans un vote de confiance au parlement.

En cas de défaite ou si son alliance ne dispose pas de la majorité parlementaire, un bloc majoritaire pourrait prendre des mesures immédiates telles que la levée de l’état d’urgence, décrétée dans le pays depuis le putsch manqué de juillet 2016, et même agir afin que le système revienne à un modèle parlementaire ou peut-être semi-présidentiel dans lequel tout le pouvoir exécutif n’est pas entre les mains du seul président, pronostique-t-il.

Le mandat actuel n’étant pas pris en compte, Erdogan pourra, ainsi outrepasser les deux mandats prévus et se porter au pouvoir en 2023 pour se maintenir aux manettes jusqu’en 2028.