L’ambassade du Maroc au Koweït célèbre les anniversaires de la visite de feu SM Mohammed V à M’hamid El Ghizlane et de la bataille de Dcheira

dimanche, 5 mars, 2023 à 22:03

Koweït – L’ambassade du Maroc au Koweït a organisé, samedi, une réception pour commémorer le 65e anniversaire de la visite historique de feu SM Mohammed V à M’hamid El Ghizlane, le 65ème anniversaire de la bataille de Dcheira et le 47ème anniversaire du départ du dernier soldat étranger des provinces du Sud.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de membres de la communauté marocaine résidant au Koweït et de personnalités koweïtiennes de divers horizons.

L’ambassadeur du Maroc au Koweït, Ali Ibn Aissa a souligné l’importance de ces évènements mémorables dans l’histoire du Royaume ainsi que leur impact sur le parachèvement de son intégrité territoriale et le retour de l’ensemble des provinces du Sud à la patrie.

Dans ce contexte, M. Ibn Aissa a indiqué que l’anniversaire de la bataille de Dcheira et le départ du dernier soldat étranger des provinces du Sud constituent deux jalons importants dans l’histoire de la lutte héroïque conduite par le glorieux Trône Alaouite pour la liberté et l’indépendance, soulignant que la bataille de Dcheira incarne la communion inébranlable entre le glorieux Trône Alaouite et le peuple marocain, qui a abouti à la glorieuse marche verte initiée par feu SM Hassan II.

L’ambassadeur du Maroc a souligné que SM le Roi Mohammed VI persévère sur cette voie en poursuivant l’épopée de la défense de l’intégrité territoriale et de la consolidation de la marocanité des provinces du Sud à travers un processus de développement sur tous les fronts économiques, sociaux et culturels, dans le cadre d’une approche impliquant tous les Marocains dans le processus de développement global et durable.

Intervenant à cette occasion, le journaliste et écrivain koweïtien, Nayef Shirar a mis en exergue la célébration par le peuple marocain de l’anniversaire de la visite historique de feu SM Mohammed V à M’hamid El Ghizlane et le 65ème anniversaire de la bataille mémorable de Dcheira, qui reflètent l’ampleur des épopées menées par l’armée de libération dans le Sud du Maroc face au colonisateur.

M. Shirar a ajouté que le départ du dernier soldat étranger des provinces du Sud dans le sillage de la glorieuse marche verte, initiée par le génie de feu SM Hassan II, incarnait par excellence la profonde communion entre le Trône et le peuple pour le parachèvement de l’indépendance du Royaume.

La cérémonie de commémoration des anniversaires de ces glorieux épopées a été marquée par la présentation de photos retraçant les grands moments de la visite historique de feu SM Mohammed V à M’hamid El Ghizlane, de la résistance marocaine dans les régions du sud ainsi que de la glorieuse marche verte.