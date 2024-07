L’ambassade du Maroc en Éthiopie et la Mission Permanente du Royaume auprès de l’UA célèbrent la Glorieuse Fête du Trône

mercredi, 31 juillet, 2024 à 13:51

Addis-Abeba – L’Ambassade du Maroc en Ethiopie et la Mission Permanente du Royaume auprès de l’Union africaine et la CEA-ONU ont offert, mardi soir à Addis-Abeba, une brillante réception à l’occasion de la célébration du 25ème anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

La cérémonie, qui s’est déroulée dans une ambiance festive, a été rehaussée par la présence des officiels éthiopiens, de hauts responsables de l’Union africaine, du système des Nations Unies dans la capitale éthiopienne, du Corps diplomatique accrédités à Addis-Abeba, de personnalités du monde politique, des médias, de la culture, des affaires, ainsi que des membres de la communauté marocaine installée en Ethiopie.

Dans une allocution, l’Ambassadeur du Maroc en Ethiopie et Djibouti, Nezha Alaoui M’Hammdi a souligné la forte symbolique de la célébration de la Glorieuse Fête du Trône qui reflète l’attachement fort et indéfectible du peuple marocain à l’Auguste Personne du Souverain et au Glorieux Trône alaouite.

La célébration cette année des 25 ans de règne de Sa Majesté le Roi constitue l’occasion de mettre en avant les réalisations accomplies sous le leadership visionnaire du Souverain dans les différents domaines.

La diplomate a cité dans ce sens la mise en œuvre de plusieurs réformes importantes visant à stimuler la croissance économique et le développement, à promouvoir la démocratie et les droits de l’homme et à lutter contre les inégalités sociales, mettant l’accent dans ce cadre sur la promulgation de la nouvelle Charte d’investissement qui vise à améliorer le climat des affaires du pays et à attirer davantage d’investissements étrangers.

Mme Alaoui M’Hammdi a également mis en exergue la nouvelle Constitution et les réalisations accomplies en matière de la protection sociale, de l’Initiative nationale pour le développement humain, lancée en 2005 et des réformes institutionnelles pour renforcer la gouvernance démocratique et l’état de droit outre le lancement d’un processus de révision du code de la famille.

La diplomate a aussi relevé l’importance des progrès réalisés dans le domaine du tourisme, de la transition énergétique, de l’approvisionnement suffisant de l’économie nationale et des ménages en eau, outre les incitations aux entreprises et investissements dans les infrastructures comme la ligne ferroviaire de fret qui ont permis au Maroc de développer son industrie automobile.

Toutes ces réformes ont pour objectif principal de renforcer l’intégration du Maroc dans l’économie mondiale, d’améliorer la compétitivité du tissu productif marocain et de promouvoir le développement humain et social tout en faisant face à de nombreux défis tels que le chômage, les problèmes sociaux et la crise mondiale.

Au niveau de la solidarité arabe, Mme Alaoui M’Hammdi a saisi cette occasion pour rappeler notamment l’attachement du Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité d’Al Qods, à la défense de la cause palestinienne.

A l’échelle continentale, le Maroc a fait de la coopération Sud-Sud une priorité de sa politique étrangère, a réaffirmé la diplomate qui a dans ce sens mis en avant la Vision Royale ambitieuse et tournée vers l’avenir en faveur de l’Afrique.

Sur le plan bilatéral, le Maroc et l’Ethiopie continuent d’enrichir et de diversifier progressivement leur coopération bilatérale, a souligné la diplomate, rappelant que la visite royale en novembre 2016 en Ethiopie a reflété les liens d’amitié ainsi que la volonté et la détermination des deux pays à renforcer les relations bilatérales.

De son côté, l’Ambassadeur Représentant permanent du Royaume auprès de l’Union africaine et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, a mis en exergue la vision de SM le Roi Mohammed VI pour l’action africaine commune au service des nobles causes de l’Afrique et du Citoyen africain.

Le diplomate a souligné dans ce sens que le Maroc a apporté une valeur ajoutée aux différents programmes et projets de développement à caractère stratégique pour le continent africain, notamment l’Agenda 2063.

L’Initiative Atlantique, lancée par Sa Majesté le Roi à l’occasion du 48ème anniversaire de la Marche Verte, a marqué un tournant dans le cadre des efforts inlassables déployés par notre pays pour contribuer efficacement au développement et à l’intégration du continent africain dans le cadre de l’Agenda 2063. Cette initiative novatrice, mettant à la disposition des pays du Sahel les potentialités et les infrastructures du Royaume, a été saluée par plusieurs pays africains et arabes ainsi que par d’autres acteurs internationaux, a affirmé M. Arrouchi.

Le Royaume contribue aussi au processus de réforme au sein de l’UA, a souligné le diplomate, notant que le Maroc a continué à jouer un rôle central dans la mise en œuvre du processus de réforme institutionnelle au sein de l’UA, où le Royaume a renouvelé son engagement résolu à renforcer la crédibilité et la transparence du processus intergouvernemental au sein de l’UA.

Évoquant la présence du Royaume au sein du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, M. Arrouchi a réaffirmé que le Maroc a œuvré à la promotion d’une approche intégrée et multidimensionnelle de la paix et de la sécurité au sein du continent africain, notamment à travers le triptyque paix, sécurité et développement, et la consolidation du concept de diplomatie préventive, notamment dans sa composante médiation, en tant qu’outil efficace dans la recherche de solutions pacifiques et durables aux crises qui affectent le continent africain.

“Notre pays a également appelé à l’inclusion de nouveaux sujets tels que la sécurité sanitaire parmi les thèmes principaux du CPS, compte tenu de son lien avec la paix et la stabilité dans les pays africains”, a-t-il dit.

La présence du Maroc au sein du CPS a également été l’occasion de souligner le lien étroit entre le terrorisme et le séparatisme et la nécessité de respecter les principes de bon voisinage et de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, cela d’une part, a réitéré le diplomate.

D’autre part, le Maroc a œuvré à consacrer davantage le principe cardinal de la primauté du Conseil de sécurité des Nations unies dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, a-t-il réaffirmé.

En tant que membre du CPS depuis 2018, le Maroc s’est engagé, avec conviction et responsabilité, à défendre des questions vitales dans l’agenda de la paix et de la sécurité en Afrique, à l’instar de l’importance de procéder à l’enregistrement des réfugiés et de garantir l’efficacité de l’action humanitaire en leur faveur, conformément à la Vision Royale qui place la solidarité agissante comme base de l’engagement humanitaire du Maroc en Afrique.

L’Ambassadeur Représentant permanent du Royaume auprès de l’Union africaine et de la CEA-ONU a en outre mis en exergue la présence forte du Maroc au sein des différentes structures de l’Union africaine et des instances internationales.