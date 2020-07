L’ambassade du Maroc à Jakarta célèbre la Fête du Trône

vendredi, 31 juillet, 2020 à 15:45

Jakarta – L’ambassade du Maroc en Indonésie a célébré, jeudi, le 21è anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans un message vidéo, en respect des restrictions liées à la pandémie du Covid-19, l’ambassadeur du Royaume en Indonésie, Ouadie Benabdellah, a fait savoir que la Fête du Trône est une célébration si chère à tous les Marocains qui illustre une forte symbiose entre le peuple marocain et le glorieux Trône Alaouite.

Le diplomate marocain a, de même, mis en avant les choix judicieux, la perspicacité et le leadership de de SM le Roi ayant permis au Royaume de faire face, dans une conjoncture difficile, à la crise sanitaire qui a ébranlé les quatre coins du Globe.

Par la même occasion, le diplomate marocain s’est également félicité des décisions rapides qui ont été prises pour opérer une mutation réussie de plusieurs industries marocaines afin de répondre, au mieux, aux nouveaux besoins de la demande nationale et internationale.

La politique étrangère du Royaume n’est pas en reste, affirme M. Benabdellah en passant revue les faits marquants de la coopération maroco-indonésienne qui s’est significativement renforcée par la signatures de plusieurs accords bilatéraux et l’échange de visite de hauts responsables des deux pays.

Après la visite menée par le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains à l’Etranger, M. Nasser Bourita en octobre 2019 à Jakarta, son homologue indonésienne, Retno Marsudi devrait se rendre prochainement au Maroc, a signalé M. Benabdellah, ajoutant que malgré le report de plusieurs réunions et événements à caractère économique social et culturel, le Maroc et l’Indonésie ont réalisé d’importants progrès et des percées significatives dans plusieurs domaines de coopération.

Et de conclure que le Maroc et l’Indonésie, deux pays frères, qui célèbrent cette année le 60 ème anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, sont plus que jamais déterminés à œuvrer main dans la main pour la consolidation des relations bilatérales, tout en hissant les échanges économiques au rang de l’excellence des relations politique et diplomatiques bilatérales.