L’ambassade du Maroc à Lisbonne prend les dispositions nécessaires pour subvenir aux besoins des Marocains non résidents

vendredi, 20 mars, 2020 à 16:23

Lisbonne – L’ambassade du Maroc à Lisbonne, après avoir pris contact et recensé tous les Marocains se trouvant dans une situation difficile au Portugal, a pris les dispositions nécessaires pour subvenir aux besoins des Marocains non résidents, en termes d’hébergement et de restauration.

Un communiqué de l’ambassade précise que ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de l’action globale menée par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, à travers les ambassades et consulats du Royaume, conformément aux hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI “qui veille à garantir le bien être des Marocains partout dans le monde”.

Un suivi personnalisé et un contact régulier avec l’ensemble des ressortissants, pris en charge dans ce cadre, est assuré par la cellule de crise, créée à cet effet par l’ambassade, précise la même source, ajoutant qu’”une ligne téléphonique, ouverte en permanence, est dédiée pour apporter à nos concitoyens en situation de détresse, en plus du suivi logistique de leur situation, un soutien et un réconfort moral indispensables”.

Pour rappel, la cellule de crise de l’ambassade du Maroc au Portugal est joignable au numéro de téléphone suivant : (00351) 926 442 209 ou par email à l’adresse : agendamento.consulado.marrocos@gmail.com, ajoute le communiqué.