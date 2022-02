L’ambassadeur du Maroc au Mexique met en avant le développement soutenu des relations bilatérales

lundi, 14 février, 2022 à 19:22

Mexico – L’ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfattah Lebbar, a mis en avant, dans une interview à une chaîne mexicaine, le développement soutenu des relations bilatérales dans divers domaines.

Invité en fin de semaine de la chaîne d’informations “ADN40”, M. Lebbar a souligné l’excellence des relations entre le Maroc et le Mexique, rappelant que le Royaume est le premier partenaire arabe et le deuxième du continent africain de ce pays en termes d’échanges commerciaux.

A cet égard, le diplomate a invité le Mexique à revoir sa position concernant la cause nationale pour donner un élan encore plus fort à une relation basée sur une confiance mutuelle à même d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération bilatérale.

M. Lebbar, qui était sur le plateau de la chaîne mexicaine en compagnie de l’ambassadeur israélien à Mexico, Zvi Tal, à l’occasion de la commémoration du premier anniversaire de la reprise des relations entre Rabat et Tel Aviv, a saisi cette occasion pour donner un aperçu de l’histoire du judaïsme au Maroc, et de la coexistence entre juifs et musulmans qui a toujours distingué la société marocaine.

Les relations entre le Maroc et Israël reposent sur une histoire millénaire, outre la présence d’une importante communauté juive d’origine marocaine en Israël qui n’a jamais coupé les liens avec la terre et les traditions de ses aïeux, a souligné l’ambassadeur.

La préservation de la relation spéciale entre juifs et musulmans au Maroc bénéficie de la haute sollicitude de SM le Roi Mohammed VI, a-t-il relevé, notant que le Royaume est le seul pays arabe où la communauté juive dispose de son propre code civil et où l’histoire et la culture juive font partie des programmes scolaires.

De son côté, l’ambassadeur israélien à Mexico a affirmé que les relations de son pays avec le Maroc constituent une référence dans le monde arabe, d’autant plus qu’elles reposent sur la présence d’une importante communauté d’origine marocaine en Israël, qui restent étroitement attachés aux coutumes et à la terre de leurs ancêtres.

L’ambassadeur israélien a également salué le développement tous azimuts des relations de coopération entre les deux pays au cours de l’année écoulée.