L’ambassadeur du Maroc à La Havane présente ses lettres de créance au président cubain

vendredi, 11 février, 2022 à 22:14

Le coup d’envoi officiel du congrès annuel de l’Association Marocaine d’Endo-Urologie (AMEU) baptisé “3rd North African Congress of Urology (NACU) & 10th International Meeting on New Debate Congress in Urology”, a été donné, vendredi à l’Université Mohammed VI des sciences de la santé à Casablanca, en présence de personnalités scientifiques de renom.