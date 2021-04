L’ambassadeur du Maroc à Mexico s’entretient avec la ministre mexicaine de l’Éducation publique

dimanche, 11 avril, 2021 à 19:03

Mexico- L’ambassadeur du Maroc à Mexico, Abdelfattah Lebbar, a eu des entretiens avec la ministre de l’Éducation publique du Mexique, Delfina Gomez Alvarez, portant notamment sur le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaine de l’éducation et de l’enseignement.

Lors de ces discussions, M. Lebbar a souligné que le Maroc et le Mexique gagneraient à tirer pleinement parti de leurs similitudes dans plusieurs domaines, notamment culturels, notant que l’éducation constitue la pierre angulaire du rapprochement entre les peuples, indique un communiqué de la représentation diplomatique du Royaume à Mexico.

Mme. Gomez Alvarez s’est réjouie, pour sa part, de la volonté de part et d’autre d’approfondir les liens de coopération dans le domaine de l’éducation, et a loué les efforts déployés par le Royaume dans ce sens.

La ministre mexicaine de l’Éducation publique a ajouté que les deux pays sont appelés à capitaliser sur l’accord de coopération dans les domaines de l’éducation et de la culture, signé entre Mexico et Rabat en 2004.

Enseignante de formation, Mme Delfina Gomez Alvarez a été nommée en février dernier ministre de l’Éducation publique par le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador.

Le Mexique compte plus de 36 millions et demi d’enfants, adolescents et jeunes au sein de son système éducatif public.

Ont également pris part à cette rencontre, le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat mexicain, Hector Vasconcelos, la directrice générale du Protocole, Susana Peon Sanchez, et le directeur général des Nations-Unies au sein du ministère des Affaires Étrangères mexicain, Eduardo Navarette, outre des diplomates et des hommes d’affaires.