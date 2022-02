L’ambassadeur du Maroc à Saint-Domingue rend une visite de courtoisie à la vice-présidente de la République Dominicaine

vendredi, 18 février, 2022 à 14:55

Saint-Domingue – L’ambassadeur de SM le Roi à Saint-Domingue, Hicham Dahane, a rendu, jeudi, une visite de courtoise à la vice-présidence de la République dominicaine, Raquel Peña.

Au cours de cette rencontre, les deux parties se sont félicitées des relations excellentes entre le Maroc et la République dominicaine, ainsi que de la dynamique positive de leur coopération bilatérale.

Selon un communiqué de la représentation diplomatique du Royaume à Saint-Domingue, cette entrevue a été l’occasion de réaffirmer l’engagement des deux Etats amis et partenaires à insuffler un nouvel élan à ces relations dans les divers secteurs d’intérêt commun et mutuellement bénéfique, dans le cadre de la mise en œuvre effective d’une coopération sud-sud agissante et solidaire.