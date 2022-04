L’ambassadrice des Etats-Unis auprès de l’Union africaine rend une visite de courtoisie à la Mission Permanente du Royaume auprès de l’UA à Addis-Abeba

mardi, 26 avril, 2022 à 22:17

Addis-Abeba – L’Ambassadrice Représentante permanente des Etats-Unis auprès de l’Union africaine, Mme Jessica Lapenn, a rendu lundi une visite de courtoisie à la Mission Permanente du Royaume auprès de l’organisation panafricaine à Addis-Abeba.

Lors d’un iftar organisé au siège de la Résidence de la Mission du Royaume à Addis-Abeba, en l’honneur de la diplomate américaine et la délégation qui l’accompagne, l’Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, s’est réjoui de cette visite qui témoigne de l’excellence des relations et de la coopération entre le Maroc et les Etats-Unis.

A cette occasion, le diplomate marocain et son homologue américaine ont échangé sur plusieurs questions d’actualité.

De son côté, Mme Jessica Lapenn s’est réjouie de cette visite qui a été aussi l’occasion de partager cet iftar avec la Mission Permanente du Royaume auprès de l’Union africaine, tout en souhaitant un bon Ramadan à tous les musulmans du Continent africain et d’ailleurs.