L’Américain Mauricio Claver-Carone élu à la tête de la Banque interaméricaine de développement

samedi, 12 septembre, 2020 à 20:46

Washington – Le principal conseiller de Donald Trump pour l’Amérique latine, Mauricio Claver-Carone, a remporté l’élection à la tête de la Banque interaméricaine de développement (IDB), en faisant le premier dirigeant de la banque en 60 ans à ne pas être issu d’un pays d’Amérique latine.

Le candidat américain Mauricio Claver-Carone a promis de superviser l’expansion des prêts et de rendre la banque plus efficace et plus réactive après avoir obtenu 30 des 48 voix des pays membres de l’institution lors d’une réunion virtuelle samedi à Washington.