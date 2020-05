Lancement réussi du premier vol spatial habité depuis le sol américain en 9 ans

samedi, 30 mai, 2020 à 20:53

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Rabat, ont procédé, dans la soirée du vendredi et samedi matin, en coordination avec leurs homologues de Fès et d’El Jadida, à l’interpellation de deux individus, dont un étudiant à l’Institut des sciences appliquées, soupçonnés de diffusion de contenus numériques à caractère pornographique et leur partage avec des enfants mineurs.