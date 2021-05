L’ancien ambassadeur de Chine au Maroc décoré du Wissam Alaouite de l’ordre de Commandeur

dimanche, 16 mai, 2021 à 13:26

Pékin – L’ambassade du Maroc à Pékin a organisé vendredi une cérémonie en l’honneur de l’ancien ambassadeur de Chine à Rabat, M. LI Li, décoré du Wissam Alaouite de l’ordre de Commandeur qui lui a été décerné par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Lors de cette cérémonie, tenue à la Résidence de l’ambassade du Maroc, l’ambassadeur du Royaume en Chine, Aziz Mekouar, a remis au diplomate chinois la distinction royale, qui lui a été décernée en reconnaissance de ses efforts visant à renforcer les relations bilatérales et les liens d’amitié entre les deux pays.

Dans une allocution de circonstance, M. Mekouar a souligné que la décoration royale est une reconnaissance de l’action distinguée de M. LI Li dans la consolidation des relations politiques, économiques et culturelles entre les deux pays.

M. Mekouar a salué le parcours du diplomate chinois qui a “su explorer de nouvelles facettes de coopération et ouvert de nouvelles perspectives dans de multiples secteurs, contribuant ainsi à une meilleure compréhension entre les deux cultures”.

M. LI Li, rappelle le diplomate marocain, a tenu à inaugurer le premier Centre culturel chinois à Rabat, assisté à la mise en service de la première usine de Citic-Dicastal à Kénitra et organisé la visite de multiples délégations politiques de haut niveau au Maroc.

L’ancien ambassadeur chinois à Rabat, ajoute M. Mekouar, a également été témoin et promoteur d’importantes étapes franchies par le Maroc et la Chine, notamment l’adhésion du Royaume à l’initiative de la Ceinture et la Route en 2017, le lancement du projet de la Cité Mohammed VI Tanger-Tech, la signature de la convention relative à l’année touristique et culturelle du Maroc en Chine ou encore de l’inauguration historique de la première ligne aérienne directe entre Casablanca et Pékin.

M. Mekouar a tenu à rappeler l’amitié profonde qui lie SM le Roi Mohammed VI et le Président chinois Xi Jinping, ajoutant que cette amitié a été le socle d’un développement remarquable des relations bilatérales depuis la visite historique du Souverain en République Populaire de Chine en 2016, donnant naissance au Partenariat stratégique multidimensionnel entre les deux pays.

Pour sa part, l’ambassadeur LI Li a exprimé sa profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI qui a bien voulu lui décerner cette distinction, ainsi que sa fierté de recevoir cette prestigieuse décoration royale.

M. LI Li s’est, par ailleurs, dit honoré d’avoir représenté la Chine au Maroc, un pays pour lequel il porte une profonde amitié.

Le diplomate chinois a rappelé les liens étroits entre les deux pays et le dynamisme de la coopération bilatérale qui s’est renforcée ces dernières années, tout en indiquant que son mandat au Maroc a été riche en événements et projets qui ont approfondi les relations sino-marocaines.

M. LI Li a également exprimé ses remerciements à l’ambassadeur Mekouar pour son soutien et son assistance lors de sa mission au Maroc.