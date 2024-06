L’ancienne ambassadeur du Vietnam à Rabat décorée du Wissam Alaouite de l’ordre de Commandeur

vendredi, 21 juin, 2024 à 23:45

Hanoi – L’ancienne ambassadeur du Vietnam au Maroc, Mme Dang Thi Thu Ha, a été décorée du Wissam Alaouite de l’ordre de Commandeur, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu lui décerner.

Cette Haute distinction Royale a été remise à Mme Dang Thi Thu Ha par l’ambassadeur du Maroc au Vietnam, Jamale Chouaibi, lors d’une cérémonie tenue vendredi à la résidence du Royaume à Hanoi, en reconnaissance de ses efforts en faveur du renforcement des relations bilatérales et des liens d’amitié entre le Maroc et le Vietnam.

Cette cérémonie a été marquée par la participation du Secrétaire général de l’Assemblée nationale du Vietnam, du Président de l’Association d’amitié et de coopération Maroc-Vietnam, du Vice-président du Comité d’État chargé des Vietnamiens d’outre-mer, du corps diplomatique accrédité à Hanoi (notamment les Doyens des groupes régionaux : Amérique, Europe, Afrique et Asie) et d’une panoplie de convives de marque issus du monde économique, académique, médiatique et artistique.

Dans une allocution à cette occasion, M. Chouaibi a indiqué que cette Haute distinction Royale est une grande reconnaissance des efforts remarquables fournis par Mme Dang Thi Thu Ha, tout au long de sa mission diplomatique à Rabat, en faveur du renforcement des relations bilatérales et des liens d’amitié entre le Royaume et le Vietnam, dans les domaines politique, économique et culturel.

Il a souligné que le Maroc et le Vietnam ont une histoire partagée, une forte volonté politique de consolider la coopération Sud-Sud, des objectifs et des perspectives similaires pour l’avenir, ainsi que des valeurs communes, notamment en matière d’attachement aux principes de respect de la souveraineté et d’intégrité territoriale, de diversification des partenaires commerciaux et de non-ingérence dans les affaires internes des autres pays.

M. Chouaibi a précisé que parmi les réalisations de Mme Dang Thi Thu Ha lors de sa mission au Maroc, figure l’inauguration, le 24 novembre 2023, de la « Porte du Vietnam », dans le village de Douar Sfari situé dans la province de Kénitra. Cette initiative vise à préserver et à valoriser la mémoire historique maroco-vietnamienne, qui consacre le partage d’un passé commun de luttes et de sacrifices pour la libération des deux Nations du joug du colonialisme.

Pour sa part, Mme Dang Thi Thu Ha a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a bien voulu lui décerner cette Haute distinction, soulignant que cette dernière est un témoignage des liens d’amitié durables unissant les deux pays.

Mme Dang Thi Thu Ha a souligné que cette distinction représente le couronnement de sa mission diplomatique au Maroc, formulant le vœu que le peuple marocain, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, continue d’enregistrer de plus grandes réalisations.