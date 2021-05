A l’approche de l’été, les musées de la capitale américaine sortent de leur confinement

jeudi, 6 mai, 2021 à 12:57

Washington – Alors que la campagne de vaccination contre la COVID-19 s’accélère dans la région métropolitaine de Washington DC, les musées relevant de la Smithsonian Institution s’apprêtent à accueillir de nouveau les visiteurs.

Ainsi, et après une fermeture qui a duré plus d’un an, si ce n’est que pour une brève réouverture progressive l’été et l’automne derniers, sept musées gérés par la prestigieuse institution muséale américaine ainsi que le zoo national rouvriront en mai.

La plupart d’entre eux ont mis en place une série de nouvelles mesures sanitaires, y compris des limites de capacité, des volumes horaires réduits et des exigences relatives au port du masque.

De hauts responsables de la Smithsonian Institution, qui se compose de 19 musées et du zoo national, disent que malgré l’incertitude autour des dates exactes de leur réouverture, ils visent fin mai ou début juin.

“Nous prévoyons de rouvrir par étapes, mais à un rythme plus rapide que notre réouverture échelonnée l’année dernière”, a déclaré à la presse la porte-parole du Smithsonian, Alise Fisher.

Le Smithsonian travaille étroitement avec des représentants de l’administration Biden et du Centre de prévention et contrôle des maladies pour élaborer un plan de réouverture en toute sécurité.

“Nous ne voulons certainement pas fermer à nouveau, c’est pire que de ne pas ouvrir dans certains cas”, a indiqué pour sa part Doug Hall, coordonnateur de la réponse COVID-19 pour la Smithsonian Institution.

Le Smithsonian a initialement fermé les portes de ses musées gratuits le 14 mars 2020, sur la base des recommandations des autorités sanitaires.

Le zoo national et le Musée national de l’air et de l’espace ont été les premiers à accueillir les visiteurs en juillet dernier, dans le cadre d’une réouverture progressive en raison du déclin des cas de COVID-19.

“Les chiffres avaient plutôt bien baissé en juillet, nous avions la moitié de l’institution ouverte, et nous l’avions fait en toute sécurité”, a fait savoir Hall, notant qu’il n’y avait “aucune connaissance d’une transmission du public à notre personnel ou du public au public pendant ce temps”.

Mais l’augmentation des taux d’infection à travers les Etats-Unis a incité le Smithsonian à fermer à nouveau en novembre, une fermeture ayant duré depuis, et qui a été maintenue jusqu’au printemps, début de la saison touristique la plus chargée à Washington D.C.

Pendant un printemps normal, les visiteurs font la queue autour des bâtiments du Smithsonian et ce, dès le début du Festival national des cerisiers en fleurs en avril et jusqu’au moins juillet, a précisé Fisher.

Par ailleurs, la maire de DC, Muriel Bowser, a récemment annoncé que de nombreuses restrictions relatives aux coronavirus sont revues à la baisse dès le 1er mai. Les nouvelles mesures permettront aux musées de fonctionner à 50% de leur capacité.

“Nous examinons toutes les mises à jour des directives faites par nos juridictions locales, pas seulement celles de DC, mais également du Maryland et de la Virginie”, a assuré la porte-parole du Smithsonian.

Des musées privés comme le Spy Museum et le Museum of the Bible accueillent désormais les visiteurs et l’équipe d’intervention COVID-19 du Smithsonian est en contact étroit avec eux pour voir quelles parties du processus de réouverture ont bien fonctionné, a-t-elle ajouté.

“Ils ont des considérations différentes sur le plan financier dont ils doivent tenir compte et qui motivent leur volonté à rester ouverts”, a souligné Hall. Le Smithsonian est quant à lui en grande partie financé par le gouvernement fédéral, complété par des dons privés et d’autres investissements.

Fisher a indiqué que le Smithsonian a mis en place une approche de réouverture lente et prudente, même avec le zoo qui est principalement composé d’expositions en plein air.

“Le zoo a un personnel faisant face au public comme tous les autres musées de la Smithsonian Institution”, a-t-elle dit, notant que “ces fermetures ont vraiment été pour leur protection ainsi que, bien sûr, pour nos visiteurs et les animaux qui sont sous la garde du zoo”.

Les réouvertures ont débuté avec le Steven F. Udvar-Hazy Center à Chantilly, Virginie, suivi du Musée national d’histoire et de culture afro-américaine, de la National Portrait Gallery, de la Renwick Gallery et du Smithsonian American Art Museum le 14 mai, tandis que le National Museum of American History, le Musée national des Amérindiens et le zoo national suivront rouvriront le 21 mai.

Tous les musées en question opèrent à 20% de leur capacité et nécessiteront des laissez-passer gratuits, qui peuvent être réservés une semaine avant la réouverture de chaque site.