L’Arabie Saoudite salue les efforts du Maroc pour faire réussir le dialogue libyen

samedi, 10 juin, 2023 à 16:47

Riyad -Le Royaume d’Arabie Saoudite a salué “les efforts du Royaume frère du Maroc pour faire réussir le dialogue et aboutir à un compromis, en vue de parvenir à un règlement politique en Libye”.

Dans un communiqué publié samedi, le ministère saoudien des Affaires étrangères s’est félicité de l’annonce par la commission mixte “6+6” chargée par la Chambre des représentants et le Haut Conseil d’État libyens, que ses membres sont parvenus, à l’issue de leurs réunions tenues les 6 et 7 juin à Bouznika, à un compromis au sujet des lois régissant les élections présidentielle et parlementaires en Libye.

Le ministère des AE a exprimé “l’espoir de l’Arabie saoudite de voir les parties libyennes signer officiellement les lois électorales, comme une étape importante vers la fin de la crise et le renforcement de la sécurité et de la stabilité, et que la Libye joue un rôle actif et influent dans son environnement régional et international, au service des aspirations du peuple libyen frère au développement et à la prospérité”.

La commission mixte “6+6” a annoncé, dans la nuit de mardi à mercredi, que ses membres sont parvenus, au terme de deux semaines de réunions au Maroc, à un compromis au sujet des lois régissant les élections présidentielle et parlementaires prévues en fin d’année.

La réunion de Bouznika s’inscrit dans le prolongement de la série de rencontres qu’a abritées le Royaume, réunissant les différentes parties libyennes en vue d’approfondir le dialogue sur les voies et moyens à même de mener au règlement de la crise dans ce pays, suivant une approche qui fournit l’espace idoine pour le dialogue et la concertation constructive.